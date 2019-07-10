Мемориальный знак открыли в память о погибших в годы войны сотрудниках ВДНХ

10 июля на ВДНХ открыли монумент в память о погибших в годы Великой Отечественной войны сотрудниках выставки.

Монумент расположен на площади Промышленности у павильона № 75 «Россия — моя история». Дата открытия была выбрана не просто так. В этот день в 1941 году началось Смоленское сражение на главном Московском направлении. В нем погибли 127 из 260 работников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, ушедших в 13-ю Ростокинскую дивизию народного ополчения.

— Открытие памятника — важное событие в жизни столицы. Ежегодно ВДНХ становится одной из центральных площадок, где 9 мая проходят праздничные мероприятия. Теперь жители и гости Москвы могут почтить память защитников Родины, возложив цветы к монументу, — отметила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

На фото: председатель Московской городской думы Алексей Шапошников Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Разработкой памятника занималась целая команда специалистов. Среди них — скульпторы Кирилл Чижов, Александр Свиязов и архитектор Иван Соловьев. Над монументом велась работа на протяжении полутора лет. Руководил процессом народный художник Российской Федерации Александр Рукавишников.

— Все началось с эскиза. Им занимался мой коллега Кирилл Чижов. Мы долго не могли определить, как точно будет выглядеть памятник. Однако сразу поняли, что монумент будет отличаться от всех других, которые есть в городе, — пояснил скульптор Александр Свиязов.

Памятник представляет собой скульптурную композицию в форме символичной стены с объемными изображениями и рельефами. На одной части автор разместил традиционную верхнюю одежду времен Отечественной войны — фуражку и куртку — и ручные инструменты для работы — лопаты и грабли. На другой — рельефное изображение солдат у зенитной пушки на фоне павильона «Рабочий и колхозница».

— Зеленый цвет придает массивность памятнику. Если говорить о весе всей конструкции, то он составляет 2,5 тонны, — добавил Свиязов.

Открытие монумента — это еще одно символическое событие в ходе реализации программы возрождения ВДНХ в юбилейный год.

— За последние годы на территории выставки происходят глобальные изменения. Бережно сохраняя историю, благоустраивают территорию и восстанавливают павильоны. Открытие памятника — это важное мероприятие, которое эпохально вписывается в нашу историю и в юбилейный год выставки, — рассказал директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Работа по созданию памятника была запущена благодаря обращениям родственников погибших ополченцев.

— С 1967 года перед административным строением № 230 уже находилась стела с фамилиями сотрудников, погибших в годы войны, которая в 80-х была утрачена. Около двух лет назад к нам обратились родственники и попросили создать новый монумент, — пояснил Сергей Шогуров.

Увидеть монумент и почтить память своего отца — работника выставки пришел москвич Вячеслав Четин.

— Отец Михаил Иванович Четин вызвался воевать добровольцем. Пошел в ополчение. Так поступили все работники ВДНХ, которые ушли на войну. У него было трое детей, но долг звал его, он ушел защищать Родину. Для него это было важно. Я рад, что теперь есть место, куда могу прийти и почтить его память, — сказал Вячеслав Четин.

Он добавил, что место, где находится монумент, потрясающее. Павильон, посвященный истории, и такой памятник создают уникальную атмосферу.

Прямая речь

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы

— Это памятник москвичам, работникам выставки, которые защитили наш город и Родину. Выражаю благодарность жителям Северо-Восточного округа, которые сохраняют память и занимаются поиском сведений о своих предках. В каждой дивизии народного ополчения есть организации потомков, которые восстанавливают память о подвигах солдат.

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