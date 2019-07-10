Оборона крепка: мы никому не сдадим наши города

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) учатся вести оборонительные действия в населенных пунктах с учетом сирийского боевого опыта.

Бой в городе является одним из наиболее сложных видов ведения боевых действий в тактическом отношении. Разнообразная плотная планировка, повышенная этажность домов, наличие подземных коммуникаций, разветвленная транспортная сеть — все это приходится учитывать военным при организации и ведении боя в городских кварталах. Города трудно брать и трудно защищать, но в современных условиях войскам необходимо уметь и то, и другое.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ЗВО, в рамках двухстороннего полкового тактического учения на окружном полигоне Мулино в Нижегородской области подразделения Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий гвардейской танковой армии отработают задачи по удержанию населенного пункта. Маневры пройдут на специализированном полигонном участке «Бой в городе».

Одна из особенностей ведения обороны в городе — противодействие наступающему противнику организацией системы опорных пунктов. Каждое строение солдаты своими силами должны суметь превратить в неприступную крепость с круговой обороной, обеспечивающей длительное удержание даже в полном окружении.

С учетом боевого опыта, полученного в ходе сирийского военного конфликта, военнослужащие ЗВО на полигоне Мулино отработают учебно-боевые задачи по организации системы обороны с использованием бронетранспортеров, БМП, танков, минометных подразделений. Также будут проведены занятия по организации противотанковых и противодесантных засад и выполнению мероприятий по противовоздушной обороне населенного пункта. Для создания огневых позиций будут использованы различные укрытия, в частности, проемы в стенах зданий и сооружений, элементы городских коммуникаций.

В масштабных маневрах оборонительной направленности примут участие свыше 4500 военнослужащих Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий Западного военного округа, будут задействованы более 800 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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