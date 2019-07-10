Второй поток бизнес-акселератора для женщин стартовал в столице
В Москве начался второй поток бесплатного бизнес-акселератора для женщин. Он организован при участии ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Данный курс рассчитан на предпринимательниц, которые уже начали свое дело, но столкнулись с трудностями на разных этапах.
Кроме того, в нем могут поучаствовать девушки, готовящиеся к открытию бизнеса.
На занятиях преподаватели помогут в решении сложных задач, ответят на вопросы.
На официальном портале мэра Москвы уточнили, что занятия организуют в разных форматах, среди которых — вебинары, уроки в личных кабинетах и офлайн-встречи.
— Наши предпринимательницы активно развиваются, а подобные проекты помогают им в этом, — добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Завершится поток 21 августа. В этот день организуют конференцию, на которой столичные участницы поделятся своими достижениями.
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