СК начал проверку после госпитализации 14 детей в Саратовской области
Следственный комитет начал проверку после того, как в Аткарском районе Саратовской области из центра детского отдыха были госпитализированы 14 детей, жаловавшихся на боли в животе и тошноту. Соответствующая информация была опубликована на сайте Следственного комитета РФ по Саратовской области.
Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел во вторник, 9 июля, в селе Лисичкино. 13 детей были отправлены в больницу в Аткарске, впоследствии за помощью обратились еще пять детей, которые были также отправлены в медицинское учреждение.
— Из 18 ребят в возрасте от шести до 12 лет 14 были госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей удовлетворительное, — указано в сообщении Следственного комитета.
Следователи совместно с представителями Роспотребнадзора осмотрели место происшествия. Были взяты пробы в жилых помещениях, местах общего пользования и в пищеблоке.
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