Центры госуслуг научат продвигать сайты
До 14 июля в офисах центров госуслуг все желающие смогут пройти курсы компьютерной грамотности «Как получать услуги не выходя из дома».
Участникам занятий расскажут об электронных услугах, которыми можно воспользоваться, помогут зарегистрироваться в личном кабинете, научат получать услуги не выходя из дома, передавать показания приборов учета и записываться на прием в государственные учреждения. Курсы пройдут в 12 центрах госуслуг. Регистрация на них не требуется.
Во флагманском офисе «Мои документы» по адресу: Пресненская набережная, 2, 11 июля пройдет семинар «SEO: ликбез и интерактив. Нужно ли продвижение именно вам?» На семинаре расскажут, что такое SEO-продвижение и зачем оно нужно, о специфике его в разных сферах бизнеса, а также о контекстной рекламе и ее использовании. Практическими советами с участниками семинара поделится руководитель интернет-маркетингового агентства Арина Пугачева.
Начало занятия — в 15:30. Для участия в семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию.
А 12 июля центр госуслуг «Мои документы» района Восточное Измайлово (Измайловский проспект, 93, корпус 1) организует мастер-класс «Мишка. Кедр. Шишка». На занятии, которое начнется в 14 часов, участников научат высаживать саженцы кедра в грунт и ухаживать за ними. Необычный мастер-класс может посетить любой желающий без предварительной регистрации.
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