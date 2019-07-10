Выйди, разбойник! Кто еще из глав государств выгонял подчиненных

10 июля президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания городского совета Борисполя Ярослава Годунка. Причем сделал это красиво и громко. На заседании Годунок вел себя шумно, сопровождая каждое высказывание Зеленского выкриками. В конце концов, президенту это надоело и он зачитал с экрана телефона статью, в которой говорилось о судимости крикливого заседателя. «Ярослав Николаевич, это вы? — спросил президент. — Выйди отсюда! Выйди, разбойник!»

Но пускай Ярослав Николаевич не расстраивается: он не первый и, думается, не последний чиновник, выгнанный с позором. Так, еще в 1963 году губернатор штата Алабама Дж. Уоллес преградил двум чернокожим абитуриентам проход в университет. Уоллес оказался настроен серьезно, и убрать его с прохода помог только личный указ Кеннеди: через несколько часов к губернатору подошел глава Национальной гвардии и попросил отойти в сторону по указу президента США.

Уже в наше время особо отличился Александр Лукашенко: в марте этого года он выгнал губернатора Могилевской области Владимира Доманевского и руководителя агрохолдинга Василия Шершнева, куда глава государства приехал с проверкой. Причина проста — президент оказался недоволен состоянием коров.

— Эта корова — она еле живая! — возмущался Лукашенко. — Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас поручил службе безопасности надеть вам наручники? Вы что, больные? Здесь же Освенцим! Они же гадят друг на друга, стоят одна на одну. Подготовьте завтра указы обоих в отставку и губернатора третьего!»

А вот в Киргизии как-то раз чиновника выгнали из-за внешнего вида: сотрудник Агентства начального профобразования пришел на заседание в джемпере и без галстука.

Куда более сурово обращаются с чиновниками в Северной Корее. Там министра обороны расстреляли за то, что он позволил себе задремать на совещании с участием Ким Чен Ына. Впрочем, для КНДР это не ново: в том же году в исполнение было приведено 15 казней высокопоставленных чиновников, самой резонансной из которых стала казнь дяди Ким Чен Ына, которого затравили собаками. Его приближенного лидер нации лично сжег из огнемета.