Глава структуры Росстата принял решение об увольнении после скандала
• 22:40 • 10 июля 2019
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Было установлено, что инциденты с досрочным размещением информации Росстатом происходили и ранее
Фото: pixabay.com
Глава межрегионального центра Росстата Евгений Сычев принял решение об увольнении по собственному желанию после инцидента с досрочной публикацией данных по инфляции в июне. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Минэкономразвития Российской Федерации.
По словам главы ведомства Максима Орешкина, принятое Евгением Сычевым решение было правильным.
— Министр не был удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, — подчеркнул он.
Кроме того, в результате проведенного служебного расследования было установлено, что инциденты с досрочным размещением информации Росстатом происходили и ранее, передает ТАСС.
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