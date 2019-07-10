Суд приговорил женщину к трем дням тюрьмы за оскорбление бывшего мужа
• 23:43 • 10 июля 2019
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Женщина отправляла оскорбительные сообщения экс-супругу
Фото: https://pixabay.com
Суд в Саудовской Аравии приговорил женщину к трем дням лишения свободы за то, что она отправляла экс-супругу оскорбительные сообщения в Whatsapp, Snapchat и социальных сетях.
Женщина использовала нецензурную лексику в адрес бывшего мужа, с которым развелась пять лет назад. Кроме того, суд усмотрел в сообщениях в адрес мужчины «расистский оттенок».
Также бывшая супруга подписала документ, в котором она обязуется больше никогда не отправлять экс-мужу подобные сообщения, передает издание Saudi Gazette.
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