Петра Порошенко прогнали с очередного митинга на Украине
• 02:19 • 11 июля 2019
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Петр Порошенко прибыл в Закарпатье в рамках предвыборной кампания своей партии
Фото: Официальный сайт президента Украины
Местные жители в городе Свалява в Закарпатской области прогнали бывшего президента Петра Порошенко с предвыборного митинга. Видео инцидента появилось на YouTube.
Люди кричали приехавшему на митинг Порошенко: «Позор!» Также многие жители восклицали: «Обокрал армию, всех обокрал!». Так жители припомнили бывшему главе Украины коррупционный скандал в «Укроборонэкспорте».
Петр Порошенко приехал в Закарпатье в рамках предвыборной кампания своей партии «Европейская солидарность».
Ранее сообщалось, что бывший президент обещал избивать людей, которые выкрикивают ему «Позор» на митингах.
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