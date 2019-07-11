МВД предложило ввести новый платеж для живущих в России иностранцев
Министерство внутренних дел РФ обсуждает с научными экспертами вопрос о введении новых платежей для иностранцев, которые живут и работают в России.
Инициаторы данного предложения хотят, чтобы иностранные граждане, которые работают по найму у физических лиц для личных и домашних нужд, платили налоги.
В настоящее время иностранцы, которые живут и работают в России на основании разрешения на временное проживание и вида на жительство должны каждый год подтверждать наличие у них дохода и факт проживания в стране. Однако зачастую иностранные граждане, работающие на физических лиц, не могут оформить все необходимые документы, сообщили в МВД России в ответ на запрос РИА «Новости».
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