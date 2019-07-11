Российский рубль значительно подорожал после заявления главы ФРС США
• 06:00 • 11 июля 2019
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К закрытию торгов доллар подешевел на 73,5 копейки
Фото: Игорь Иванко / АГН "Москва"
Рубль резко подорожал по отношению к американскому доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
По данным Московской биржи, к закрытию торгов доллар понизился в цене на 73,5 копейки. Сейчас его курс составляет 63,18 рубля. Стоимость евро также уменьшилась на 52,25 копейки до 71,07 рубля.
Джером Пауэлл сказал, что обеспокоен неясной ситуацией вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики. Данные факторы оказывают влияние на прогноз по росту ВВП США. Заявления главы Федеральной резервной системы США укрепили экспертов, что снижении ставки произойдет на следующем заседании регулятора, которое состоится 30-31 июля.
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