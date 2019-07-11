Названы 7 простых способов легче перенести жару

Специалисты сформулировали семь эффективных способов легче перенести жару.

В первую очередь рекомендуется выходить на улицу как можно реже — температуру выше 25 градусов тепла лучше переждать дома. Для людей с проблемами с сердцем и давлением это не просто совет, но даже требование, которому нужно строго следовать.

А вот в местах с работающим кондиционером и в домашних условиях стоит следить за тем, чтобы воздух не был слишком холодным. В противном случае есть риск получить сосудистый спазм.

В жаркую погоду гипертоникам советуют выбирать одежду из хлопка, льна или шелка. Голову лучше прикрыть головным убором (панамой, кепкой и так далее).

В период зноя минимизируйте употребление тяжелой, соленой и жирной пищи и вместе с тем старайтесь чаще пить воду и питаться овощами и фруктами. От алкоголя в жару тоже лучше отказаться, так как при высокой температуре он дает лишнюю нагрузку на сосуды.

Следует помнить меру, когда речь заходит о занятиях спортом. Избыточная физическая активность в жару может принести больше вреда, чем пользы. С 12:00 до 17:00 на улицу также лучше не выходить.

Наконец, рекомендуется сократить поездки в транспорте, поскольку скопление выхлопных газов в воздухе может привести к кислородному голоданию. Об этом пишет Planet Today.

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