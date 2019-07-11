Врачи рассказали о трех синдромах, указывающих на разрушение печени
Врачи назвали признаки разрушения печени.
Обратить внимание в первую очередь стоит на астеновегетативный синдром. Симптом проявляется в виде начала простуды: человек чувствует слабость, температура тела повышается. Кроме того, появляется раздражительность и частые головные боли.
О проблемах с печенью сигнализирует и диспептический синдром, который характеризуется плохим аппетитом, чередованием расстройства желудка и запоров, вздутием живота, горечью во рту и ощущением тяжести с правой стороны живота. Среди прочего, может изменяться состояние кожи - она приобретает бледный или желтый оттенок, а также зудит.
Наконец, болезни печени могут проявляться в виде геморрагического синдрома (кровотечение из носа, необоснованная потеря веса, отечность в ногах и на лице, синяки на теле без причин). Об этом пишет Медикфорум.
Читайте также: Названы продукты, от которых стоит отказаться пожилым людям