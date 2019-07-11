Налог на роскошь предложила усовершенствовать Счетная палата
Представители Счетной палаты выступили за совершенствование взимания налога на роскошь. Это предложение было выдвинуто после обнаружения нескольких марок дорогих автомобилей, которые не попали в список для исчисления указанной выше платы.
В сообщении от Счетной палаты говорится, что вопросы вызывает начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для машин, стоимость которых превышает три миллиона рублей.
— Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг на своем официальном сайте. В нем не оказалось трех представителей премиального класса, — передает сообщение Счетной палаты РИА Новости.
Налог на роскошь решили в будущем сделать более простым и логичным, то есть таким, чтобы каждый человек понимал, за что конкретно он отдает деньги.
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