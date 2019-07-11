Таролог объяснила, почему молодая жена Цекало не заменит ему Милявскую
Шоумен Александр Цекало, недавно женившийся на 28-летней модели Дарине Эрвин, не может забыть экс-супругу Лолиту Милявскую, с которой он был в браке 12 лет. Об этом рассказала таролог Фаина Кали.
По словам провидицы, Цекало уже давно пожалел, что разорвал отношения с артисткой, поскольку на его жизненном пути больше не появлялось такой достойной женщины, как Милявская. Тем не менее отмечает провидица, возобновление романа между ними маловероятно.
Однако парапсихолог «увидела» в жизни Милявской некоего тайного друга, который намерен дождаться развода певицы с ее нынешним супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым. После этого незнакомец начнет добиваться расположения женщины. Причиной распада брака звезды и спортсмена, отмечает Кали, станет предательство возлюбленного.
— Лолита похожа на персонаж Лилит из древней мифологии. Женщина настолько сильная, что может обходиться без мужчин, непокорная. Но только не спокойный брак до седых волос, — пояснила таролог в интервью «Дни.ру».
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