Сотрудники МЧС потушили факел на территории горящей ТЭЦ в Мытищах

Пожарным удалось потушить факельное горение на территории ТЭЦ-27 в Мытищах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось о том, что, по предварительной информации, загорелась цистерна с маслом. В результате наблюдалось факельное горение высотой до 20 метров и на площади от 150 до 200 квадратных метров.

Как рассказали в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ, тушение будет производиться с воздуха с помощью двух противопожарных вертолетов МЧС РФ. На место также прибывают пожарные расчеты.

Уточняется, что вертолеты оснащены особым водосливным устройством ВСУ-5, позволяющим сбрасывать на очаг возгорания одновременно до пяти тонн воды.

Напомним, что в четверг днем, 11 июля, крупный пожар произошел на ТЭЦ «Северная» в Мытищах.

От очага возгорания идет густой черный дым. Пламя достигает 50 метров в высоту. К тушению привлечены пожарные расчеты, а также два пожарных вертолета и поезда. По предварительным данным, пострадали семь человек.

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