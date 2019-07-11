Представители мэрии Москвы заявили, что пожар в Мытищах не повлиял на электроснабжение
Представители пресс-службы городского хозяйства Москвы заявили, что пожар на ТЭЦ «Северная» на территории Мытищ никак не отразился на тепло- и электроснабжении столицы.
Подача энергии продолжается в штатном режиме. По словам представителей мэрии, угроз для жизнеобеспечения Москвы нет.
— Все оперативные службы города находятся на месте проведения работ. Для тушения пожара по поручению мэра Москвы Сергея Собянина было направлено порядка 50 единиц техники, — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы городского хозяйства.
Отмечается, что на место ЧП отправили специальную передвижную лабораторию. С ее помощью можно измерять качество атмосферного воздуха на территории ближайших районов столицы.
Крупный пожар на ТЭЦ «Северная» в Мытищах произошел 11 июля. Пламя достигает 50 метров в высоту и распространяется на территории 800 квадратных метров.
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