Актриса Нино Нинидзе резко отреагировала на слухи о романе с Максимом Виторганом
• 13:38 • 11 июля 2019
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Недавно пара пришла на спектакль, и многие предположили, что знаменитости закрутили роман
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Актриса Нино Нинидзе прокомментировала сообщения о романе с актером Максимом Виторганом.
Напомним, что недавно пара пришла на спектакль, и многие предположили, что знаменитости закрутили роман. Одновременно с этим Нинидзе разводится с режиссером Кириллом Плетневым.
В свою очередь, девушка выразила искреннее недоумение по поводу распространившихся слухов о романтических отношениях с Виторганом.
— Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не говорю. Я сейчас развожусь, и мне не до этого, — заявила Нинидзе.
Виторган к настоящему моменту данную информацию не прокомментировал. Об этом пишет Telegramma.pro.
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