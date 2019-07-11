Алексей Пушков: Зеленский пойдет по стопам Порошенко в области информационной политики

Президент Украины Владимир Зеленский в информационной сфере будет продолжать деятельность своего предшественника Петра Порошенко. Такой вывод можно сделать, исходя из реакции Зеленского на срыв телемоста между Россией и Украиной, объяснил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его мнению, использование ультраправых сил для срыва телевизионного моста между Россией и Украиной — это очень опасный сигнал. Причем самое важное здесь то, что этот срыв был поддержан президентом Украины.

— Мы видим, что при всех его заявлениях в пользу свободы демократии, Зеленский будет, видимо, придерживаться в информационной сфере примерно той же самой линии, что и его предшественник, — заявил Пушков на пресс-конференции в РИА Новости.

Алексей Пушков также отметил, что нужно учитывать такую позицию президента Украины и понимать, что он будет препятствовать любому обмену информацией между РФ и Украиной.

Напомним, что 12 июля в 18:00 планировали провести телемост между каналами «Россия 1» и украинским NewsOne. Однако анонс вызывал возмущения и недовольства со стороны украинских политиков. Генпрокуратура Украины, увидев анонс телемоста, возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены».

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