Движение по Волковскому шоссе в Мытищах восстановлено
Движение по Волковскому шоссе в Мытищах снова открыто. Ранее сообщалось, что дорогу заблокировали на время тушения пожара на участке газопровода.
— Движение по Волковскому шоссе в Мытищах возобновлено, ограничение движения снято, — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.
Ранее сообщалось, что в деревне Челобитьево городского округа Мытищи произошло возгорание. На место пожара прибыли 157 человек и 52 единицы техники.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев контролировал ситуацию лично. Недавно стало известно, что возгорание ликвидировано. Сообщается, что жителям московского региона теперь ничего не угрожает, пишет агентство городских новостей «Москва».
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