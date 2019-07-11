Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании
• 15:39 • 11 июля 2019
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Протокол мероприятия был специально изменен по желанию Меркель
Фото: Официальный сайт президента России
Во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредриксен, которая прошла в четверг, 11 июля, канцлер Германии Ангела Меркель слушала гимн страны сидя. Соответствующую информацию предоставила газета Welt.
Согласно данным издания, протокол мероприятия был специально изменен по желанию Меркель. Для этого на постамент, на котором лидеры стран стоя слушают гимны, были установлены два белых стула.
Напомним, что ранее во время официального мероприятия в среду, 10 июля, канцлер Германии в третий раз за месяц испытала приступ дрожи. Это произошло во время ее встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
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