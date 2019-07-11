Медики выяснили, что более половины новых лекарств не эффективнее старых

Более половины новых препаратов не оказались лучше старых лекарств. К такому выводу пришли немецкие медики из Института изучения качества здравоохранения в Кельне.

Соответствующее исследование проводилось для изучения эффективности новых инновационных препаратов. Отмечается, что цена на них либо равна старым версиям, либо выше. Нечто подобное происходит с инсулином и его улучшенными аналогами. Цены на некоторые марки данного лекарства выросли в шесть раз за 15 лет.

Медики выяснили, что за последние восемь лет только в Германии появились около двухсот препаратов. При этом эффективнее предшественников признаны только четверть. Более половины — 58 процентов — не смогли превзойти старые варианты лекарств.

Кроме того, было озвучено, что прогресс во многих областях медицины практически остановился. Зачастую создание новых препаратов основано на старом механизме работы. Получается, что на производство тратятся большие суммы денег, но важные клинические испытания не проводятся.

Подобная ситуация возникла из-за того, что регулирующие органы — Всемирная организация здравоохранения, Евросоюз и национальные ведомства — уделяют больше внимания оценке безопасности препаратов, чем их эффективности. В связи с этим необходимо пересмотреть нормы, регулирующие работу фармацевтических компаний, пишет издание BMJ.

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