Ограничение движения введут на ряде столичных улиц

В связи со строительством инженерных сетей в Северо-Восточном административном округе, на участке дороги на улице Арсюкова в районе пересечения с 9-й Северной линией будет ограничено движение с 8 по 29 июля. Оно будет действовать в круглосуточном режиме по одной полосе с организацией приоритетного права проезда. Об этом сообщил информационный центр Транспортного комплекса столицы.

По тем же причинам будет ограничено движение транспорта в Западном административном округе на участке проектируемого проезда №107 от дома 1А, корпус 1 до дома 2, строение 7 по Багратионовскому проезду (одна полоса с организацией приоритетного права проезда). Проезд автомобилей будет ограничен с 8 июля по 20 августа круглосуточно.

Для проведения ремонта газопровода в Востряковском проезде движение транспорта по одной из полос от дома 18А до дома 23, корпус 2 в период с 8 июля до 25 августа будет круглосуточно ограничено.

На время прокладки инженерных коммуникаций в Центральном административном округе перекроют движение на участке улицы Серафимовича от Софийской набережной до Болотной площади (две полосы с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений). Изменения в организации движения продлятся с 12 июля по 29 августа круглосуточно.

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