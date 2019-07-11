Мать убитой в столице стюардессы поделилась подробностями из ее жизни

Убитая в столичном отеле 23-летняя стюардесса Альбина Мухаметзянова родилась в Набережных Челнах в простой семье.

Подробностями из жизни девушки поделилась ее мать.

— У меня четверо детей. Две дочери, два сына. Два года назад только Булата похоронили, сейчас Альбина вот. Даже не знаю, кому так надо было убить. Не знаю даже, — сообщила РЕН ТВ мать Альбины.

По ее словам, отец убитой девушки работает на заводе.

Как рассказала мать Альбины, дочь четыре года училась в медицинском колледже на платном отделении по специальности «фельдшер». На учебу были потрачены деньги из материнского капитала, которые ей дала мать.

Несмотря на учебу в медицинском колледже, Альбина хотела связать свою жизнь с авиацией и стать стюардессой.

В 2018 году девушка переехала в Казань, где поступила на курсы бортпроводников. Позднее она переехала в Москву, устроившись на работу в авиакомпанию.

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Смертельно опасная красота стюардессы

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова:

Смотрю на фото. Красивая, с открытой доброй улыбкой. Отличная фигура. Явная красавица. И так рано оборвавшаяся жизнь. Что же в отеле произошло? Как выяснилось, девушка там часто бывала с мужчиной, но номер — как и в этот раз — почему-то оформляла по своему паспорту (далее…)

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