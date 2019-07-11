Россиянина посадят в тюрьму за попытку вывезти орангутанга из Индонезии
Россиянина Андрея Жесткова приговорили к году тюрьмы за то, что он пытался незаконно вывезти из Индонезии орангутана. Суд решил, что мужчина должен выплатить штраф в виде 700 долларов либо отбыть дополнительные два года в тюрьме.
Слушание прошло проходило 11 июля на острове Бали. Россиянина признали виновным в нарушении закона об охране природы.
Представители порядка задержали мужчину весной 2019 года в Международном аэропорту Денпасар на острове Бали. В чемодане россиянина обнаружили детеныша орангутанга, двух гекконов и четырех хамелеонов. Оказывается, мужчина хотел вернуться домой через Южную Корею.
Россиянин рассказал, что дикое животное ему подарил приятель, — он купил его на уличном рынке острова Ява. Друг сказал мужчине, что вывоз орангутанга из страны — вполне законное мероприятие.
В прошлом году в Россию пытались ввести экзотических животных несколько десятков раз. Например, на границе Алтайского края были задержаны контрабандисты, которые пытались провезти в страну 2 леопардов, 6 кайманов и 7 удавов. Об этом сообщают «Известия».
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