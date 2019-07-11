«Роскачество» заявило о начале исследования дизельного топлива
«Роскачество» сообщило о начале проверки рынка дизельного топлива в России, которая будет проведена совместно с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте системы.
— Вопрос качества автомобильного топлива — одна из основных общественно значимых проблем, — указано в сообщении.
В качестве места исследования дизельного топлива была выбрана Свердловская область — там, согласно данным Росстандарта, в первом полугодии 2019 года было установлено пять случаев несоответствия данного топлива регламенту по физико-химическим показателям.
Для проверки продукции будут использованы 26 показателей качества и безопасности. Общественности результаты исследования будут представлены в ноябре текущего года.
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