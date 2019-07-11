Климатолог РАН назвал экстремальным прогноз о потеплении в столице на 5,5 градуса
Температура самого теплого месяца в российской столице к 2050 году может повыситься максимум на три градуса, а не на пять с половиной, как прогнозируют швейцарские ученые.
С таким заявлением выступил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
— Самый теплый месяц года у нас — июль, за последние 100 лет температура повысилась примерно на 2,5 градуса, максимум — на три, — напомнил он.
По словам Семенова, в течение последних 30 лет температура в Москве росла наиболее сильно.
Основываясь на прогнозах, к середине века дневная температура в июле в городе может достичь плюс 27 градусов.
Для июля в настоящий момент среднесуточная температура порядка 17–18 градусов, передает агентство городских новостей «Москва».
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