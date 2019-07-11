Гейм-дизайн и спортивное право: столичных учеников ждут новые дисциплины
У учеников столичной кибершколы появятся новые дисциплины: «Компьютерный дизайн», «Гейм-дизайн» и «Технологии виртуальной реальности». Помимо этого, дети будут обучаться правильно играть в Dota 2 и другие компьютерные игры.
— Наша кибершкола открывается 1 сентября. Первые занятия пройдут на выезде, за городом. Мы набираем туда десятиклассников, которые увлекаются новыми технологиями и интеллектуальными видами спорта. Помимо основных учебных предметов, там будут такие дисциплины, как «Компьютерный дизайн», «Технология виртуальной реальности», «Спортивное право», «Гейм-дизайн». Также будут обучать игре в Dota 2 и другие игры — «Технические симуляторы», «Боевые арены», интеллектуальные игры, например, шахматы», — сообщил заместитель директора Центра патриотического воспитания и школьного спорта Александр Добряков.
Любой желающий может поступить в школу после девятого класса. Отмечается, что программа обучения будет основана на базе Центра патриотического воспитания и школьного спорта и оздоровительного лагеря «Патриот». А еще, в инновационной школе специалисты по IT-технологиям поделятся своим опытом и расскажут о том, куда можно будет устроиться после учебы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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