Скончался актер и режиссер Олег Дмитриев в возрасте 49 лет
• 18:53 • 11 июля 2019
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Олег Дмитриев родился в 1970 году в Ленинграде
Фото: Официальный сайт Малого драматического театра — Театра Европы
Актер и режиссер Малого драматического театра — Театра Европы Олег Дмитриев скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщается на официальном сайте театра.
— Ушел из жизни наш товарищ, актер театра, режиссер Олег Дмитриев... О дате и времени прощания с ним мы сообщим дополнительно, — указано на сайте.
Олег Дмитриев родился в 1970 году в Ленинграде. Окончил актерско-режиссерский класс Льва Додина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 1995 года работал в МДТ в качестве актера. Также Дмитриев был ассистентом режиссера в спектаклях «Молли Суини», «Чайка», «Повелитель мух», сообщает РИА Новости.
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