Назван способ проведения телемоста между Россией и Украиной
Российско-украинский «неполитический» телемост будет проведен с помощью программы Skype. Об этом проинформировала пресс-служба ВГТРК.
Эфир состоится на телеканале «Россия 1» в пятницу, 12 июля, в 18:00. Его ведущими выступят Андрей Малахов и Мария Ситтель, сообщили в пресс-службе канала. В качестве гостей программы приглашены российские и украинские деятели спорта, науки и кино, а также обычные люди.
— Будут российско-украинские семьи, среди которых как те, кто последние семь лет поддерживали отношения, так и те, которые возобновят их в эфире, — указано в сообщении.
Подчеркивается, что программа будет «неполитической» и чиновники не будут принимать в ней участие, передает «Интерфакс».
Напомним, что 7 июля российский ведущий Дмитрий Киселев объявил о планах каналов «Россия 1» и NewsOne провести телемост. Предполагалось, что в телемарафоне примут участие граждане обеих стран. Мероприятие должно было состояться 12 июля в 18:00, но уже 8 июля NewsOne объявил о прекращении подготовки к телемосту из-за угроз расправы, поступавших журналистам и их близким.
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