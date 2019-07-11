Четверг 11 июля , 20:07
Дождь + 16 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Гибель подводников на АС-12
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Происшествия

Стали известны подробности гибели россиян в Греции

Евгения Звощик
• 19:56 • 11 июля 2019
Жертвами стали мужчина с двухлетним сыном
0
doc766e52i6o6w1c7dt4bnv
Жертвами стали мужчина с двухлетним сыном
Фото: https://pixabay.com

Генконсульство РФ сообщило подробности гибели двух россиян во время шторма в Греции на полуострове Халкидики. Жертвами стали мужчина с двухлетним сыном.

— Семья прибыла на отдых из Ростова-на-Дону 7 июля. Родители достаточно молодые, им нет еще и сорока. С ними были трое детей, самому младшему не исполнилось и двух лет. Он и отец стали жертвами этой трагедии, — рассказал генконсул России в Салониках Александр Щербаков.

Генконсул добавил, что гроза застала мужчину с ребенком во время прогулки. Они укрылись от стихии под деревом. Последнее рухнуло на россиян под натиском ветра. Прибывшие врачи констатировали смерть.

Сейчас решается вопрос об отправке тел погибших на родину. Об этом сообщает «Российская газета».

Читайте также: Генконсульство РФ в Греции начало проверку сообщения о погибших россиянах

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Владимир Путин поинтересовался ролью Терезы Мэй на переговорах по Донбассу
20:1911 июля 2019
Внешняя политика
Сергей Собянин сообщил, что дворец спорта планируют построить в АДЦ «Коммунарка»
20:1911 июля 2019
Город
Главу МВД Крыма отправили в отставку
20:1911 июля 2019
Общество
Стали известны подробности гибели россиян в Греции
19:5611 июля 2019
Происшествия
Зеленский выступил против «навязываемой Россией федерализации»
19:5611 июля 2019
В мире
Сотрудники Росгвардии вернули матери потерявшегося в Москве ребенка
19:4111 июля 2019
Общество
Глава МИД Украины прокомментировал отказ Рады от его отставки песней
19:4111 июля 2019
В мире
Кинотелецентр планируют построить в Сокольниках
19:3711 июля 2019
Город
Кличко обсудил с Зеленским свою отставку
19:3711 июля 2019
Внешняя политика
Пассажиры ЦППК с начала лета перевезли более 80 тысяч велосипедов
19:3311 июля 2019
Город
Автозаводский мост ждет пескоструйная очистка
19:3111 июля 2019
Город
Назван способ проведения телемоста между Россией и Украиной
19:2211 июля 2019
Общество
Стилизованные под XIX век фонари установили в усадьбе «Архангельское»
19:0611 июля 2019
Общество
Владимир Путин впервые поговорил по телефону с Владимиром Зеленским
19:0611 июля 2019
Внешняя политика
Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя
19:0311 июля 2019
Общество
Сергей Собянин провел ряд кадровых перестановок
18:5611 июля 2019
Город
У экс-министра Абызова арестовали имущество на 20 миллиардов рублей
18:5311 июля 2019
Общество
Глава Мосгоризбиркома отметил непредвзятое отношение УИК ко всем кандидатам
18:4711 июля 2019
Технологии
Гейм-дизайн и спортивное право: столичных учеников ждут новые дисциплины
18:4611 июля 2019
Город
Климатолог РАН назвал экстремальным прогноз о потеплении в столице на 5,5 градуса
18:4211 июля 2019
Город
Центр Рошаля сообщил об улучшении состояния девочки из Ингушетии
18:3911 июля 2019
Город
Две машины столкнулись на юго-востоке Москвы
18:3811 июля 2019
Происшествия
Стартовала реконструкция кинотеатра «Звездный» на «Проспекте Вернадского»
18:3111 июля 2019
Город
«Роскачество» заявило о начале исследования дизельного топлива
18:2811 июля 2019
Общество
Физтех пригласил школьников попробовать себя в геномной инженерии
18:2411 июля 2019
Город
Обвиняемым в получении взяток сотрудникам таможни вменяют шесть эпизодов
18:1411 июля 2019
Общество
Суд назначил дату рассмотрения дела об угоне лайнера Сургут — Москва
18:1211 июля 2019
Закон
Психолог: У Станислава Черчесова непростой характер
18:1211 июля 2019
Спорт
Появилось видео прогулки Зеленского по зоне отчуждения в Чернобыле
17:4511 июля 2019
В мире
Сенсорная комната и IT-стена появятся в столичном центре помощи детям
17:4211 июля 2019
Город
Мать убитой в столице стюардессы поделилась подробностями из ее жизни
17:4011 июля 2019
Происшествия
Экс-вратарь сборной России уйдет с поста министра спорта Северной Осетии
17:3311 июля 2019
Спорт
Более 100 парковочных мест организуют на северо-западе столицы
17:2511 июля 2019
Город
Мэр Харькова рассказал о восстановлении в городе бюста Жукова
17:1811 июля 2019
Общество
«Лежачих полицейских» установят на улице Косыгина
17:1511 июля 2019
Транспорт
Видео тушения пожара на съемочной площадке «Гарри Поттера» появилось в Сети
17:1411 июля 2019
В мире
Ангела Меркель заявила, что ответственно следит за своим здоровьем
17:1011 июля 2019
В мире
Сенатор оценил потери Грузии от предполагаемого российского эмбарго
17:0111 июля 2019
Внешняя политика
Суд ЕС отменил часть санкций в отношении Виктора Януковича
16:5711 июля 2019
В мире
Ограничение движения введут на ряде столичных улиц
16:5211 июля 2019
Транспорт
Путин отреагировал на предложение о расширении «нормандского формата»
16:4711 июля 2019
Внешняя политика
Количество маломобильных пассажиров поездов возросло на 76,3 процента
16:4611 июля 2019
Общество
Минкультуры прокомментировало ситуацию с конкурсом для поддержки режиссеров
16:3311 июля 2019
Общество
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали открытое горение в Мытищах
16:1811 июля 2019
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело после пожара в Мытищах
16:1411 июля 2019
Происшествия
«ГУМ-авторалли» на машинах советской эпохи пройдет в столице 28 июля
16:1311 июля 2019
Город
Почти 30 километров дорог в Москве оборудуют шумозащитными экранами
16:0611 июля 2019
Город
Слова премьера Финляндии о диалоге с Россией поддержали в Госдуме
16:0411 июля 2019
Внешняя политика
Кассир АЗС рассказала подробности пожара в Мытищах
16:0111 июля 2019
Происшествия
Эксперты прогнозируют позитивный эффект от новых льгот для девелоперов
15:5311 июля 2019
Бизнес
Алексей Шапошников: Тестирование электронного голосования будет открытым
15:4511 июля 2019
Город
Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании
15:3911 июля 2019
В мире
Госдума поддержала законопроект о продаже единственного жилья без уплаты налога
15:3111 июля 2019
Общество
Представитель парламента считает, что Сергей и Юлия Скрипали покинули Великобританию
15:1711 июля 2019
В мире
Тысячи парашютов: опубликовано видео масштабных учений ВДВ в Крыму
15:0011 июля 2019
Армия
Женщина-охранник погибла при пожаре на территории ТЭЦ в Мытищах
14:5111 июля 2019
Происшествия
Новый пешеходный переход появится в Донском районе Москвы
14:5011 июля 2019
Город
Еще одно здание и склад загорелись около ТЭЦ в Мытищах
14:3311 июля 2019
Происшествия
Москвич выстрелил в лицо знакомому во время ссоры из-за денег
14:2611 июля 2019
Происшествия
Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
14:2411 июля 2019
Происшествия
Опубликовано видео взрыва и начала пожара в Мытищах
14:2311 июля 2019
Происшествия
Мосгорнаследие вернуло пропавшие исторические двери в старинную усадьбу
14:1711 июля 2019
Город
Мосгоризбирком зарегистрировал 130 кандидатов на выборы
14:1611 июля 2019
Общество
Движение по Волковскому шоссе в Мытищах восстановлено
14:1011 июля 2019
Город
Замглавы МЧС рассказал подробности тушения пожара в Мытищах
14:0811 июля 2019
Происшествия
Афанасовское шоссе расширится после реконструкции
14:0211 июля 2019
Город
Десять сотрудников таможни Домодедова арестовали в Москве
14:0011 июля 2019
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на территории ТЭЦ в Мытищах
13:5911 июля 2019
Происшествия
Украинцы пожаловались на политическую ситуацию в стране
13:5611 июля 2019
В мире
Алексей Пушков: Зеленский пойдет по стопам Порошенко в области информационной политики
13:5511 июля 2019
Внешняя политика
Более 90 процентов москвичей в ВАО получили новые квартиры по реновации
13:4311 июля 2019
Город
Пожар на участке газопровода возле ТЭЦ в Мытищах потушили
13:4311 июля 2019
Происшествия
Движение по Осташковскому шоссе восстановлено
13:3611 июля 2019
Транспорт
Потепление до 25 градусов ожидается на следующей неделе в Москве
13:3411 июля 2019
Город
Представители мэрии Москвы заявили, что пожар в Мытищах не повлиял на электроснабжение
13:3311 июля 2019
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на территории ТЭЦ в Мытищах достигло 11
13:2311 июля 2019
Происшествия
Пожар на территории около ТЭЦ «Северная» локализован
13:2211 июля 2019
Происшествия
Спортивный суд аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр
13:1711 июля 2019
Спорт
Пострадавшие при пожаре в Мытищах рассказали, как спаслись от пламени
13:0311 июля 2019
Происшествия
Грандиозная выставка откроется к 125-летию со дня рождения Юрия Завадского
12:5211 июля 2019
Культура
Площадь пожара на участке газопровода подмосковной ТЭЦ выросла в 4 раза
12:5211 июля 2019
Происшествия
Движение транспорта в Мытищах ограничено из-за пожара
12:4811 июля 2019
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили факел на территории горящей ТЭЦ в Мытищах
12:4811 июля 2019
Происшествия
Глава Пенсионного фонда подтвердил арест зампреда Алексея Иванова
12:4411 июля 2019
Происшествия
Асфальтовое покрытие обновили на Ленинградском проспекте
12:3511 июля 2019
Город
Минэнерго назвало предварительный источник возгорания на ТЭЦ в Мытищах
12:3211 июля 2019
Происшествия
Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией
12:2911 июля 2019
Город
Пожарное депо с поисково-спасательным центром построили в Новой Москве
12:2611 июля 2019
Город
Столичного полицейского госпитализировали после драки в ТЦ
12:2411 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин: На ликвидацию пожара в Мытищах направлено 50 единиц техники
12:2111 июля 2019
Происшествия
СМИ: Энергоблок на территории возле ТЭЦ в Мытищах отключился
12:1711 июля 2019
Происшествия
Семь человек пострадали при крупном пожаре на территории около ТЭЦ «Северная» в Мытищах
12:1311 июля 2019
Происшествия
«Такой огонь первый раз вижу»: очевидец рассказал о пожаре в Мытищах
12:0811 июля 2019
Происшествия
Осташковское шоссе по направлению в область перекрыто из-за пожара возле ТЭЦ
12:0411 июля 2019
Происшествия
Виталий Милонов назвал источник демографических бед России
12:0111 июля 2019
Общество
Два пожарных поезда привлекут к тушению крупного возгорания на ТЭЦ в Мытищах
11:5711 июля 2019
Происшествия
Капитальный ремонт предстоит 60-летнему жилому дому на юго-западе Москвы
11:5711 июля 2019
Город
Названа предварительная причина крупного пожара в Мытищах
11:4811 июля 2019
Происшествия
СК начал проверку после ЧП с газовыми баллонами в доме на северо-востоке Москвы
11:4711 июля 2019
Происшествия
Научно-практический центр медицинской реабилитации построят в центре столицы
11:4011 июля 2019
Город
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega появилось в Сети
11:4011 июля 2019
В мире
Гражданина РФ арестовали по подозрению в государственной измене
11:3911 июля 2019
Происшествия
Семья в Подмосковье отравилась грибами
11:3011 июля 2019
Происшествия
Тимати и глава департамента спорта обсудили создание серфинг-центра в Москве
11:2911 июля 2019
Спорт
Крупный пожар произошел на теплоэлектростанции в Мытищах
11:2711 июля 2019
Происшествия
Комитет Верховной рады Украины поддержал замену главы МИД
11:2011 июля 2019
В мире
Мощи святых Петра и Февронии доставят в храм Христа Спасителя
11:1711 июля 2019
Город
Фестиваль домашних животных пройдет в парке «Садовники»
11:1411 июля 2019
Животные
Выход со станции метро «Ботанический сад» перенесут ближе к жилым домам
11:1311 июля 2019
Транспорт
Жириновский о ситуации в Грузии: От страны может ничего не остаться
11:1111 июля 2019
Внешняя политика
Победителей конкурса «Цветочный джем» наградят в День города
11:0811 июля 2019
Город
Замглавы МИД РФ: Москва встревожена ситуацией в Ормузском проливе
10:5811 июля 2019
Внешняя политика
Сенатор оценил предложение советника Зеленского переименовать Россию
10:5211 июля 2019
Внешняя политика
Нанесение разметки на столичных дорогах планируют завершить к ноябрю
10:4411 июля 2019
Город
Глава Евросовета заявил, что распад СССР был «счастливым событием» для Европы
10:4311 июля 2019
В мире
Систему электронного голосования начали тестировать в Москве
10:4211 июля 2019
Город
Автобус и иномарка столкнулись на Малой Набережной улице
10:4211 июля 2019
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы
10:3211 июля 2019
Происшествия
Новые голосования стартовали в рамках проекта «Активный гражданин»
10:2411 июля 2019
Город
Самолет разведки Британии выполнил миссию у Черноморского побережья РФ
10:0711 июля 2019
Внешняя политика
Загрузить еще

Обманываться рады. Как используют внушение в преступных ц...

10 июля 16:07
Эфиры Вечерка-ТВ

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Михаил Виноградов

В Киеве завелся корифей-филолог

Никита Миронов

Смертельно опасная красота стюардессы...

Борис Орлов

Королева с голой попой: что она может дать миру...

Лера Бокашева

Сантехник из «Матрицы»

Екатерина Петрова

Рейтинг водительской невнимательности...

Анатолий Сидоров

Диван у барина отняли

Павел Воробьев

Немец предложил снести нам память...

Александр Шапиро

Новый рулевой хоккейной сборной России...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER