Стали известны подробности гибели россиян в Греции
Генконсульство РФ сообщило подробности гибели двух россиян во время шторма в Греции на полуострове Халкидики. Жертвами стали мужчина с двухлетним сыном.
— Семья прибыла на отдых из Ростова-на-Дону 7 июля. Родители достаточно молодые, им нет еще и сорока. С ними были трое детей, самому младшему не исполнилось и двух лет. Он и отец стали жертвами этой трагедии, — рассказал генконсул России в Салониках Александр Щербаков.
Генконсул добавил, что гроза застала мужчину с ребенком во время прогулки. Они укрылись от стихии под деревом. Последнее рухнуло на россиян под натиском ветра. Прибывшие врачи констатировали смерть.
Сейчас решается вопрос об отправке тел погибших на родину. Об этом сообщает «Российская газета».
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