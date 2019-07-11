Генконсульство РФ в Греции начало проверку сообщения о погибших россиянах
Сотрудники Генконсульства России в Греции начали проверять информацию о том, что во время шторма на полуострове Халхидики погибли два гражданина РФ.
По обнародованным сведениям, в момент урагана на них упало дерево.
— К нам поступила информация о том, что во время урагана на людей упало дерево и погибли двое граждан России. Выясняется также, есть ли россияне среди пострадавших, — передает РИА Новости сообщение от консульства страны в Греции.
Напомним, что на территории Центральной Македонии 10 июля сложилась чрезвычайная ситуация. Причиной послужил шторм. В настоящее время говорится, что во время урагана погибли шесть человек, а более 20 пострадали и попали в медицинские учреждения.
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