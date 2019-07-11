Владимир Путин поинтересовался ролью Терезы Мэй на переговорах по Донбассу
Президент России Владимир Путин призвал президента Украины Владимира Зеленского к конкретике в его инициативах по поводу переговоров касательно юго-востока Украины. Последний предложил провести встречу в «нормандском формате», пригласив на нее, в том числе, британского премьер-министра.
Владимир Путин отметил, что Тереза Мэй в ближайшее время покинет свой пост.
— Она в каком качестве приглашается на эту встречу, непонятно. Она вообще, согласна или нет? — уточнил Путин.
Кроме того, глава Украины предложил пригласить на встречу США, сообщает Интерфакс.
Напомним, традиционный формат «нормандской четверки» включает в себя представителей России, Франции, Германии и Украины.
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