Редакция программы «На самом деле» ответила на претензии Бари Алибасова

Программа «На самом деле» не согласовывает сценарий происходящего с действующими в ней героями. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в ее редакции, отвечая на претензии представителя продюсера Бари Алибасова о его участии в шоу.

— Основные события развиваются на основании результатов детектора, эти результаты непредсказуемы, часто у героев есть ощущение, что они смогут обмануть полиграф, но это практически исключено. Видимо, именно результаты исследования на детекторе вызвали такое негодование семьи Бари Алибасова, — указано в сообщении редакции.

Кроме того, представители программы прокомментировали появление переписки, указывающей на инсценировку отравления шоумена.

— Что касается скриншотов переписки, то они были предоставлены программе доктором медицинских наук Марият Мухиной, медицинским консультантом Алибасова. Все подробности мы расскажем в одном из ближайших выпусков программы «Пусть говорят», — добавили в редакции.

Ранее корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с PR-директором продюсера Вадимом Горжанкиным, который назвал опубликованную переписку подделкой. По его словам, аккаунт в мессенджере мог зарегистрировать кто угодно под любым именем.

Кроме того, представитель Бари Алибасова заявил, что за участие в скандальной передаче шоумену пообещали 500 тысяч рублей, которые до сих пор не заплатили.

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