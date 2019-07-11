Горжанкин: Алибасову обещали 500 тысяч рублей за участие в скандальном ток-шоу на «Первом»

В Сети продолжают обсуждать скандальный эфир программы «На самом деле» на Первом канале, где была продемонстрирована якобы переписка между помощником Алибасова Сергеем Моцарем и лечащим врачом шоумена. Сообщения указывают на то, что история с отравлением Алибасова была инсценировкой. Корреспондент «ВМ» связался с PR-директором Бари Алибасова и группы «На-На», чтобы узнать подробности из первых рук. Вот что рассказал Вадим Горжанкин:

— «Изобличающая» Бари Алибасова «переписка» — однозначно подделка. Лечащий врач у Бари Каримовича один, он работает в НИИ Склифосовского. Никаких переписок ни с кем он не вел и не мог вести. Судя по всему, на Первом канале не знают даже его имени, иначе попытались бы озвучить. Каждый человек может зарегистрировать аккаунт в WhatsApp, назвав его, к примеру, «Владимир Путин» или «Английская Королева», написать с него на второй телефон какую-нибудь ерунду, а потом рассказывать, что это подлинная переписка с принцем Монако. Это абсолютная ложь.

Представитель известного продюсера признался, что если бы сторона Алибасова знала заранее, что готовится, по его выражению, «такая подстава», то поездку на телеканал отменили бы. Не могло бы быть речи об участии в ток-шоу и в случае, если бы члены команды Алибасова были не уверены в правдивости предоставляемой ими информации. Горжанкин также отметил, что вся публика на ток-шоу — наемная массовка. Это актеры с заготовленными репликами, аплодисменты и шум негодования они воспроизводят по сигналу, отметил Горжанкин. Самому PR-директору Алибасова говорить не давали, предупредив, что аргументированные возражения в телеверсию не войдут, их просто вырежут при монтаже.

Вадим Горжанкин заявил, что принимающая сторона не выполнила своих обещаний:

— Мы предупреждали, что Алибасов себя все еще плохо чувствует. Нас заверили, что все займет не более 15 минут. В итоге нас продержали на телеканале восемь часов. Там даже дивана не было. Питания не было, сотрудники «Первого» принесли нам какие-то «микробутерброды», «канапушки». Бари Каримович, разумеется, ел свое детское питание, — пожаловался Горжанкин.

Есть у Бари Алибасова претензии к дирекции Первого канала и в финансовом плане:

— Нам по договоренности обещали заплатить полмиллиона за передачу. Это немного за рейтинговую программу. В итоге из отснятого материала они сделали три передачи, то есть обманули три раза. Полмиллиона, кстати, они до сих пор нам не заплатили! — сказал Горжанкин.

Представитель Алибасова выдвинул версию, что Первый канал упустил возможность сделать настоящий эксклюзив, так как Алибасова у них «увел» Малахов. Поэтому администрация «Первого» пошла на провокацию, чтобы поднять просмотры, заявил Горжанкин.

В свою очередь в редакции программы «На самом деле» отметили, что не согласовывают сценарий происходящего с действующими в ней героями. Кроме того, представители программы прокомментировали появление переписки, указывающей на инсценировку отравления шоумена (читайте далее...).

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