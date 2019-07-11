Пермское кафе убрало рекламу «божественной шаурмы» после критики РПЦ
Пермское кафе убрало рекламу «божественной шаурмы» со всех своих страниц в социальных сетях. Об этом сообщила собственница заведения Вероника Бурдина.
Причиной снятия рекламы стал негативный отклик со стороны Пермской епархии Русской православной церкви. Ранее секретарь епархии Андрей Литовка рассказал, что к ним поступило много жалоб от людей на постер пермского кафе. На нем изображена девушка в образе святой с крыльями в виде шаурмы.
— Рекламу я удалила, потому что все равно это имеет негативный отклик. Вдруг еще кого-то обижу. Было бы странно делать для организации и себя дальше хуже, — пояснила Бурдина.
По ее словам, фраза «божественная шаурма» была использована в контексте превосходной степени слова «хороший», пишет РИА Новости.
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