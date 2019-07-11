Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Минтруд выступил с предложением повысить прожиточный минимум. Ожидаемый рост составляет в среднем четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Необходимость принятия данных мер ведомство объяснило увеличением цен на продукты, передает РИА Новости.
— Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля, — указано в тексте опубликованного документа.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что всеми национальными проектами предусматривается устойчивый рост доходов граждан.
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