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Диетолог рассказала, к чему может привести злоупотребление шоколадом

Наталия Белова
• 22:05 • 11 июля 2019
По словам врача, злоупотреблять шоколадом все-таки не стоит, это чревато пищевой зависимостью 
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По словам врача, злоупотреблять шоколадом все-таки не стоит, это чревато пищевой зависимостью 
Фото: https://pixabay.com 

11 июля — всемирный день шоколада. «Вечерняя Москва» решила поговорить с экспертами о том, полезен ли он и как выбрать самую лучшую шоколадку.

Лидия Ионова — диетолог, главный врач и основатель медицинского центра. По ее словам, шоколад — очень полезный продукт, ведь в нем содержится множество минералов и антиоксидантов. Правда, злоупотреблять им все-таки не стоит, это чревато пищевой зависимостью.  

— Польза, безусловно, от шоколада есть — вернее, от содержащемся в его составе какао-бобов. Они — отличный источник большого количества минералов, полифенолов, антиоксидантов. А вот сколько шоколада можно съедать в день — сказать сложно, здесь все индивидуально: человеку с сахарным диабетом, например, он в принципе противопоказан, у человека с пищевой зависимостью должна быть своя норма.

— А есть ли шоколад, от которого не будет пользы?

— Да, это белый шоколад, его делают без добавления какао-бобов. Вообще, чем шоколад слаще, тем менее он полезен. И им нельзя злоупотреблять: появившаяся пищевая зависимость может привести к неприятным последствиям — избыточному весу, сахарному диабету и к другим метаболическим последствиям ожирения.  

Ко всему прочему, в последнее время родители часто стали жаловаться на аллергию на шоколад у детей. Однако, по словам шоколатье и хозяйки шоколадного ателье Аллы Комиссаровой, аллергия на этот продукт — огромная редкость, им может порадовать себя даже аллергик — просто нужно уметь выбирать.

— Если вы хотите съесть качественный шоколад, обязательно изучите этикетку. В составе должны быть какао-масса и какао-масло — именно из них и делают шоколад. Если написано, что использован аналог, значит, эти компоненты просто заменили на что-то более дешевое. В молочном шоколаде должны быть сухое молоко и сахар. Знаете, вот по поводу компонентов... Многие мамы сегодня говорят, что у детей аллергия на шоколад. Но это не совсем верно. К сожалению, у очень многих детей сейчас есть аллергия на коровье молоко, входящее в состав молочного шоколада, оно-то и вызывает проблемы. Для того чтобы наслаждаться любимой сладостью, нужно просто перейти на темный шоколад. Какао — продукт неаллергенный, его используют в медицине, в косметике, непереносимость его — большая редкость. Так что, когда говорят, что ребенок не может есть шоколад, чаще всего это оказывается реакцией на молоко или на какие-то добавки, которыми непорядочные производители заменяют какао-масло.

— Часто происходят такие подмены?

— Какао-масло — очень дорогой продукт. Поэтому, если товар нужно удешевить, заменяют именно его. Вообще прежде чем смотреть на состав, стоит взглянуть на цену: ну не может же хороший шоколад стоить 20 рублей! Если вы выбираете самое дешевое, то не нужно высказывать претензии производителю. При такой цене в составе не появятся хорошее масло и нормальные бобы. В среднем плитка качественного шоколада стоит 200–300 рублей.

Читайте также: Врачи рассказали, сколько шоколада можно есть в день

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