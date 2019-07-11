Деньги для печатников — полуфабрикат

Цех орловской и металлографской печати — промежуточный этап подготовки новеньких банкнот. Их местные сотрудники называют не иначе как «экземпляры».

— Терминология такая, — говорит начальник подразделения Александр Воскресенский, показывая листы со свежеотпечатанными тысячниками. — На каждом — по 35 штук. В час машина пропускает девять тысяч листов.

Простая математика: один миллион для этого предприятия стоит меньше минуты. Да и сама пачка выглядит скромно. Не удивительно, что работники Гознака на купюры смотрят, как журналист — на очередную газету.

— Мы не воспринимаем экземпляры как деньги, — утверждает начальник производственного отдела Ольга Денискина. — Это полуфабрикат, если хотите. Да и многие из здесь работающих — потомственные печатники. Так что нас миллионами не удивишь!

Брак отображается на экране. Однако, несмотря на компьютеризацию производства, человеческий глаз все же точнее. А потому за техникой каждый лист ощупывают вручную.

— Машина «предполагает», где может быть затемнение или уход по цвету, — говорит старший мастер Елена Кулешова. — Обычно это не брак, но устранять придется.

Надежная краска, объемные детали — признак оригинала, готовность к контакту со стиральным порошком — требования к купюрам. И да, автор фразы «деньги не пахнут» явно не держал их в руках!

ИСТОРИЯ

Московская печатная фабрика Гознака была базовым предприятием всей системы печатного производства с 1917 года. Помимо банкнот в ее ведомстве также находится печать паспортов и ряда документов.

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