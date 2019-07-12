Начался прием заявок на выдачу парковочных разрешений по новому порядку
• 00:53 • 12 июля 2019
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Срок действия разрешений для многодетных семей продлен с года до трех лет
Фото: Павел Волков, "Вечерняя Москва"
С 12 июля в Москве стартовал прием заявок от населения на выдачу парковочных разрешений в соответствии с новым порядком.
Данный порядок утвержден постановлением столичного правительства от 2 июля. Документ продлевает срок действия разрешений для многодетных семей с года до трех лет.
Помимо этого отныне хозяева квартир и квартиросъемщики получат возможность подтверждать согласие на оформление парковочного разрешения удаленно через Портал госуслуг, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, ряд важных изменений, упрощающих порядок выдачи парковочных разрешений в городе Москве, внес на рассмотрение столичного правительства мэр Москвы Сергей Собянин.
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