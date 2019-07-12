Главный диетолог Москвы рассказала о пользе шоколада для сердца
Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, в чем заключается польза темного шоколада для сердечно-сосудистой системы.
Ссылаясь на результаты научных исследований, эксперт сообщила, что при поедании темного шоколада в меру сокращается угроза развития заболеваний сердца и сосудов.
Какао в натуральном темном шоколаде позитивно сказывается на функциях головного мозга, а также нормализует уровень глюкозы и липидов крови, отметила Стародубова.
Вместе с тем диетолог напомнила о высокой калорийности шоколада, в связи с чем призвала не злоупотреблять этим лакомством, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что половину плитки темного шоколада можно есть ежедневно, но лучше это делать в первой половине дня.
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