Гидрометцентр пообещал москвичам возвращение летнего тепла
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказал, что в ближайшие несколько дней в столичный регион вернется теплая погода.
По словам эксперта, Москву и Подмосковье покинет циклон, принесший прохладную дождливую погоду. Уже в выходные погода улучшится, в субботу ожидается до 19 градусов тепла, в воскресенье — до 21 градуса выше нуля и без осадков.
15 июля, в начале новой рабочей недели, вновь возможные кратковременные дожди, зато столбики термометров поднимутся до 25 градусов, сообщает «Российская газета».
Ранее сообщалось, что в пятницу, 12 июля, в Москву придут небольшие дожди. При этом столбик термометра будет показывать не больше 16 градусов тепла. В области температура воздуха будет 13–18 градусов.
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