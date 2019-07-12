Прохладная сырая погода завершит рабочую неделю в Москве
• 06:12 • 12 июля 2019
Поделиться:
0
doc766llknfs45qqv4zmfa
Температура воздуха поднимется не выше 18-19 градусов, возможны дожди
Фото: Анна Иванцова, "Вечерняя Москва"
В пятницу, 12 июля, погоду в столичном регионе по-прежнему будет определять циклон, который принес в Москву и Московскую область похолодание и осадки.
Температура воздуха поднимется не выше 18-19 градусов, что ниже климатической нормы на два-три градуса. Ветер прогнозируется северный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Атмосферное давление несколько подрастет — до 742 миллиметров ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее Гидрометцентр сообщил, что к началу следующей недели в столице станет теплее — до 25 градусов выше нуля.
Читайте также: Москвичам рассказали, как улучшить самочувствие при неустойчивой погоде
06:5312 июля 2019
06:1212 июля 2019
05:5112 июля 2019
05:1512 июля 2019
04:2912 июля 2019
04:0612 июля 2019
03:4512 июля 2019
03:2012 июля 2019
02:5612 июля 2019
01:5512 июля 2019
01:3712 июля 2019
00:5312 июля 2019
00:3712 июля 2019
00:1512 июля 2019
23:5411 июля 2019
23:3511 июля 2019
22:5711 июля 2019
22:3311 июля 2019
22:1911 июля 2019
21:4011 июля 2019
21:2611 июля 2019
21:2611 июля 2019
21:0511 июля 2019
20:5811 июля 2019
20:1911 июля 2019
20:1911 июля 2019
19:5611 июля 2019
19:4111 июля 2019
19:3711 июля 2019
19:3711 июля 2019
19:3311 июля 2019
19:3111 июля 2019
19:0611 июля 2019
19:0311 июля 2019
18:5611 июля 2019
18:5411 июля 2019
18:5311 июля 2019
18:5311 июля 2019
18:3911 июля 2019
18:3811 июля 2019
18:2811 июля 2019
18:2411 июля 2019
18:1211 июля 2019
18:1211 июля 2019
17:4511 июля 2019
17:4211 июля 2019
17:2511 июля 2019
17:1811 июля 2019
17:1511 июля 2019
17:1011 июля 2019
17:0111 июля 2019
16:5711 июля 2019
16:5211 июля 2019
16:1411 июля 2019
16:1311 июля 2019
16:0611 июля 2019
16:0111 июля 2019
15:5311 июля 2019
15:3911 июля 2019
15:0011 июля 2019
14:5111 июля 2019
14:5011 июля 2019
14:3311 июля 2019
14:2611 июля 2019
14:2411 июля 2019
14:2311 июля 2019
14:1711 июля 2019
14:1611 июля 2019
14:1011 июля 2019
14:0811 июля 2019
14:0211 июля 2019
14:0011 июля 2019
13:5911 июля 2019
13:5611 июля 2019
13:4311 июля 2019
13:4311 июля 2019
13:3611 июля 2019
13:3411 июля 2019
13:2211 июля 2019
12:4811 июля 2019
12:3511 июля 2019