Конгресс США принял поправку о «настоящих, серьезных санкциях» против России
Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает, в частности, введение санкций в отношении государственного долга России. Авторами инициативы стали демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Об этом пишет C-Span.
По словам Шермана, речь идет о «настоящих, серьезных санкциях» против РФ, причем предполагается, что ни один гражданин США больше не сможет заключать сделки с суверенным долгом России.
Политик также отметил, что документом подразумевается создание механизма для снятия санкций, если Вашингтон убедится в том, что Москва не влияла на выборы президента США в 2016 году.
Собственно проект бюджета к настоящему моменту еще не одобрен.
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