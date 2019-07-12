Медики назвали популярные привычки, наносящие вред почкам

Врачи рассказали, какие вредные привычки наносят вред почкам. Когда этот орган поражен заболеванием, у человека появляются отеки и он постоянно чувствует себя уставшим.

Одна из причин этого недуга — недостаточная физическая активность. Если человек проводит большую часть дня в сидячем положении, циркуляция крови в организме ухудшается, особенно в нижней части тела. Таким образом, фильтрация крови снижается и почки начинают работать менее эффективно.

Также во избежание проблем с важным органом рекомендуется высыпаться. Отсутствие нормального сна в жизни человека чревато почечной недостаточностью.

Кроме того, врачи советуют одеваться как можно теплее в холодные времена года. Тому, кто постоянно мерзнет, грозит пиелонефрит. Его симптомы — повышенная температура и болезненное мочеиспускание.

Любители посидеть на диетах также находятся в зоне риска. Врачи объяснили, что для нормальной работы почкам необходима жировая капсула, которая защищает орган. Если она слишком тонкая, снижается и качество работы почек.

Для профилактики этого недуга врачи рекомендуют употреблять здоровую пищу и пить больше воды. А вот чай, кофе и сок лучше пить пореже. Об этом сообщают «Актуальные новости».

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