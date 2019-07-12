«Росконтроль» выявил кишечную бактерию в говяжьем языке одной торговой сети
В «Росконтроле» проверили говяжий язык, закупленный в магазинах «Мираторг», «Ашан», «Перекресток», Selgros, Metro, «Карусель», «O’Кей».
Продукцию анализировали по более чем 70 параметрам, обращая особое внимание на состав и безопасность. Кроме того, проводилось гистологическое исследование на присутствие белка сои, крахмала, камедей, каррагинана, а также производился замер микробиологических показателей и следовых значений антибиотиков. Наконец, эксперты изучили пищевую ценность и вкус образцов.
Отмечается, что ценник на язык колеблется от 420 рублей за килограмм в Metro до 950 в «Мираторге».
По итогам экспертизы образец «Карусель» занесли в черный список, поскольку в его составе обнаружили сальмонеллы (патогенные микроорганизмы, приводящие к острой кишечной инфекции).
Selgros, Metro и «О’Кей» оказались в разделе товаров с замечаниями. Во многом это связано с нарушениями в маркировке, а также с наличием антибиотиков и антимикробных химиотерапевтических веществ, которых в составе быть не должно. Они могут представлять опасность для здоровья.
Единственным рекомендованным к покупке говяжьим языком стал продукт магазина «Ашан», отличившийся в том числе самой честной этикеткой и средней ценой.
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