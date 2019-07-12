«Издеваюсь над собой»: Кристина Асмус поделилась секретами красоты

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами секретами своей красоты. Недавно она разместила в Instagram новый пост, в котором рассказала, благодаря каким волшебным манипуляциям она каждодневно получает множество комплиментов.

— Я самым жестоким образом издеваюсь над собой! Рассказываю сначала про лицо. У меня всегда была идеальная кожа — что угодно, как и чем на нее наноси, хоть бы что! Но 10 лет назад на съемках (через общие, как потом оказалось, кисти) мне занесли заразу. Несколько видов клещей, — поделилась знаменитость.

Звезда объяснила, что перепробовав разные средства, поняла, что ей помогает лишь одно — «Хлоргексидин».

Также Асмус рассказала о том, что предпочитает минеральную косметику и редко наносит на лицо тональный крем. А еще актриса не пользуется кремами и совсем не увлажняет кожу.

— Буквально заливаю лицо каждый день «Хлором» и не хожу к косметологу ни на какие процедуры. Распариваю лицо в ванной и сауне и никогда не умываюсь водой из-под крана! — поведала актриса.

Еще Асмус заявила, что не разрешает гримерам прикасаться к ее коже и пользуется только своей косметикой и кистями, которые регулярно чистит.

Также звезда рассказала подписчикам, что нужно чаще протирать экран телефона, ведь в течение дня кожа часто контактирует с дисплеем во время разговоров и прослушивания аудиозаписей. Актриса заявила, что благодаря такому уходу она крайне довольна своей кожей и редко жалуется на ее состояние.

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