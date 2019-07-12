Минтранс рассмотрит идею установки на дорогах знака «придорожная торговля»
В Министерстве транспорта России изучат предложение депутата Госдумы Василия Власова о введении нового дорожного знака «придорожная торговля». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что обращение рассмотрят в установленном порядке, передает агентство «Москва».
Напомним, что ранее парламентарий выступил с инициативой создать и установить на дорогах новый знак — «придорожная торговля». По словам Власова, с начала летнего сезона, с приходом которого активизируется придорожная торговля, в нижнюю палату Федерального собрания регулярно поступают сообщения о сбитых на обочине людях. Депутат добавил, что и сама торговая деятельность возле дорог никак и никем не согласовывается.
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