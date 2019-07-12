Светомузыкальное шоу на Смоленском метромосту будут проводить каждый вечер

Светомузыкальные шоу начнут проводить на Смоленском метромосту каждый вечер в честь Дня московского транспорта. Отмечается, что праздник датируется 13 июля. А уже 12 июля пройдет шоу. Прожекторы будут освещать 780 квадратных метров электронного фасада моста. Каждому предлагается скачать специальное приложение «Смоленский метромост».

Оно позволит жителю столицы подключиться к плейлисту, который составлен специально для шоу. Известно, что световое зрелище будет сопровождаться русской и зарубежной музыкой. Полюбоваться представлением москвичи смогут с десяти до одиннадцати вечера.

— В марте Смоленский метромост украсили уникальной динамической подсветкой, которая подстраивается под длину светового дня. Лампочки передают до 16 миллионов цветов и оттенков. Мост уже стал достопримечательностью города. А теперь каждый вечер здесь будут проходить красочные световые шоу, которые привлекут еще больше жителей и туристов. При этом представление не влияет на безопасность движения поездов, — сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Смоленский метромост был построен в 1937 году. Этот мост является первым, который выполняет функцию интенсивного движения поездов метро. Его длина составляет 150 метров. Мост находится между станциями «Смоленская» и «Киевская» Филевской линии метро. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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