Защитная система объектов жизнеобеспечения Москвы прошла проверку

На тактико-специальном учении Росгвардии прошла проверку защитная система объектов жизнеобеспечения города.

На берегах Учинского водохранилища нет частных коттеджей, турбаз и домов отдыха. Здесь запрещены купание, рыбная ловля и использование плавсредств. Это рукотворное озеро — важнейший объект жизнеобеспечения нашего многомиллионного города. Как он охраняется, показали только что прошедшие учения сотрудников Главного управления Росгвардии по городу Москве.

Так как вода из Учинского водохранилища используется для водоснабжения столицы, санитарно-эпидемиологическими правилами на его берега запрещены несанкционированные проникновения.

Для профилактики правонарушений на акватории столичные подразделения вневедомственной охраны Росгвардии регулярно проводят проверку системы охраны особо охраняемого объекта с привлечением авиации ведомства, патрульных катеров и экипажей групп задержания.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, с начала этого года было предотвращено более 3000 попыток пройти, проехать или заплыть на охраняемую территорию.

— Акватория и прилегающая территория водохранилища, снабжающего москвичей питьевой водой, находятся под особой охраной, — отметил врио начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве, генерал-майор Никита Собянин.

По его словам, сотрудники ведомства круглосуточно несут службу на стационарных постах, осуществляют контрольно-пропускной режим. Акваторию патрулируют экипажи катеров вневедомственной охраны. Обнаруженных правонарушителей росгвардейцы задерживают и для дальнейшего разбирательства передают сотрудникам полиции.

По замыслу проведенного учения сотрудники авиаотряда особого назначения Росгвардии во время планового облета водохранилища обнаружили плавсредство, в котором находились неизвестные. Экипаж вертолета сообщил об этом в дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве и экипажам патрулей на катерах. Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место и задержали условных злоумышленников. «Нарушителей» доставили на берег и передали в отделение полиции.

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